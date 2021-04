Neues Leben für Höpfigheimer Gaststätte Pächter für die Melchior-Jäger-Stuben gefunden

Das Lokal soll eine Art Anlaufstelle für Jung und Alt sein, ein Ort, an dem sich gesellschaftliches Leben abspielt und wo man sich auch mal nur ein Gläschen Wein oder Bier zu einem Snack gönnen kann. Deshalb schwebt der Familie gewissermaßen eine Zweiteilung der Gaststätte vor. Vorne bei der Theke darf es auch mal geselliger zugehen, kann sich ein Stammtisch treffen oder nur eine Kleinigkeit gegessen werden. Wer ganz in in Ruhe eine Mahlzeit zu sich nehmen will, der kann im Nebenraum einen Tisch bestellen, erklärt Rüdiger Curth – der übrigens, Corona hin, Corona her, gewaltiges Potenzial in dem Lokal erkennt. Das Einzugsgebiet sei groß, reiche bis nach Pleidelsheim, Murr und Mundelsheim. Zudem hat sich die Familie regelrecht in die Melchior-Jäger-Stuben verguckt. „Das ist einfach ein schönes Lokal mit einem tollen Außenbereich“, schwärmt Curth.