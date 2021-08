Neuer Offensivmann für den VfB Stuttgart Omar Marmoush kommt vom VfL Wolfsburg

Der 22-Jährige wurde im Sommer 2017 vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Über die A-Jugend und die zweite Mannschaft arbeitete sich der Offensivmann in die erste Mannschaft hoch, in der er in der Saison 2019/20 unter dem damaligen Trainer Oliver Glasner am 28. Spieltag in der Partie bei Bayer Leverkusen debütierte.