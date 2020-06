Neuer Marbacher Hauptamtsleiter Jürgen Sack Von der zweiten in die erste Reihe

Seit 1993 ist der in Würzburg Geborene und in Lauda-Königshofen Aufgewachsene bei der Stadt Marbach beschäftigt. Davor hatte er zweieinhalb Jahre lang im Amt für Wohnungswesen der Stadt Stuttgart in der Rechtsabteilung gearbeitet. In Marbach war er im Hauptamt anfangs für die Bereiche Personal, EDV und Wahlen zuständig. Als der damalige Vize-Amtsleiter Kies in den Ruhestand ging rückte Sack nach. Gab es in all der Zeit als Vize nie Überlegungen, in einer anderen Kommune als Amtsleiter Karriere zu machen? Jürgen Sack lächelt und hält für einen kurzen Moment inne. „Natürlich gab es die, aber wie das Leben so spielt – man hat Familie und Kind und überlegt sich dann schon genau, ob man den Sohn aus seinem Umfeld reißen soll.“ Familie Sack hat sich für die Schillerstadt entschieden – und es nicht bereut. Und der Sohn ist inzwischen 23 Jahre und aus dem Haus.