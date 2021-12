Neuer Männertyp Was der Erfolg von Timothée Chalamet aussagt

Er kann Blockbuster und Arthouse

Kinogänger kennen Chalamet aus "Interstellar", "Lady Bird", "Little Women" oder als drogensüchtigen Sohn in "Beautiful Boy". Die schwule Liebesgeschichte "Call Me by Your Name" brachte ihm mit Anfang 20 eine Oscar-Nominierung ein. Dieses Jahr folgten Wes Andersons "The French Dispatch", das Science-Fiction-Epos "Dune" und gerade "Don't Look Up" auf Netflix, demnächst ist er der junge Schokoladen-Fabrikant in "Wonka".