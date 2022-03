Neuer Lokalkrimi Ein Kunstraub mitten in Marbach

Mike Albus alias Michael Weiß hat es wieder getan: Mit „Vierer mit und ohne Steuermann“ hat der 75-jährige Arzt und Professor bereits sein drittes Buch unter seinem Pseudonym Mike Albus herausgebracht. „Es sollte eine Geschichte mit einem Kriminalfall sein, die in und um Marbach spielt“ so der pensionierte Sportmediziner. Einheimische sollten darin also viele Personen und Orte wiedererkennen. Das ist genauso beabsichtigt wie die präzise Beschreibung vieler Sehenswürdigkeiten. „Und der Hauptfigur Philipp Mälzer habe ich meine eigene Geschichte aufgeprägt.“