Neuer Laden in Marbach Bares für Rares-Experte hat nun einen Laden in Marbach

Marbach - Fabian Benöhr liebt es, in die Vergangenheit einzutauchen, sich in die Geschichten einzelner Gegenstände reinzufuchsen und ihnen auf den Grund zu gehen. „Das treibt mich um, da kann ich alles um mich herum vergessen“, sagt der 37-Jährige, der aus Benningen stammt, inzwischen in Backnang wohnt und sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Kunst- und Antiquitätenhändler gemacht hat. Bei der ZDF-Trödelsendung Bares für Rares war er bereits zwölfmal als Experte zu sehen, und auch sonst dreht sich sein komplettes Leben um alte Dinge. Seit rund vier Jahren hat Fabian Benöhr einen Antiquitätenladen in Backnang, am Mittwoch hat er nun einen weiteren eröffnet – mitten in der Marbacher Altstadt. Immer mittwochs wird der Raum in der Niklastorstraße 7 nun geöffnet haben. „Mein Wunsch wäre, dass irgendwann noch ein zweiter Tag hinzu kommt, weil die Resonanz so gut ist“, sagt er.