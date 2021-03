Neuer Kommunikationschef beim VfB Stuttgart Das sind die vordringlichsten Aufgaben für Tobias Kaufmann

Am ersten Tag gab der gebürtige Leverkusener Einblicke in seine künftige Arbeit. Und sagte, was neue Führungskräfte in aller Regel als Erstes sagen: Dass sie sich erst ein Bild der vorhandenen Personen und Strukturen machen wollen. Beim VfB ist in den vergangenen Wochen bekanntlich einiges ins Rutschen geraten, Kaufmann soll als einer von zehn Direktoren wieder Halt in die Führungsstruktur bringen.