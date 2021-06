Neuer Kommandeur für Kommando Spezialkräfte Warum ein Panzer-General das KSK festigen soll

Nach den großen Erschütterungen

Gemessen werden wird Meyer an zwei Herausforderungen: das KSK nach all den Erschütterungen wieder zu einen und zu festigen – und eine gute Arbeitsebene zu entwickeln mit dem Direktor Spezialkräfte, den das Einsatzführungskommando der Bundeswehr erhalten soll. Also mit dem Mann, der die Soldaten des KSK in ihren Einsätzen führen wird.