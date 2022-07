"Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm sein soll, einen Klitoris-Hut aufzuhaben", sagte M'Barek vor dem Filmstart am Donnerstag der Landeswelle des rbb in Berlin. "Also ich hab schon mehrere Begegnungen in meinem Leben mit Klitorissen gehabt - ist das eigentlich der richtige Plural? Ich weiß nicht, warum Leute das als so einen Tabubruch ansehen. Es war sehr heiß da drin und ich konnte nichts sehen, aber das hat halt Spaß gemacht", sagte der 40-Jährige.



Das weibliche Genital blieb lange unerforscht. Auch dem Schauspieler kann wohl noch ein bisschen Aufklärung und Nachhilfe nicht schaden. Denn der Plural von Klitoris ist Klitorides. Die Klitoris ist ein rund zehn Zentimeter langer Organkomplex mit Schwellkörpern. Hier laufen Tausende Nerven zusammen.