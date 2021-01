Neuer Kandidat für Wahl in Beilstein „Es gehört als Bürgermeister auch geschafft“

Beilstein - Aller guten Dinge sind drei“ heißt es im Volksmund öfter. Ob das für die Bürgermeisterwahl in Beilstein auch zutrifft, wird sich zeigen müssen. Mit Georg Kobiela hat nun jedenfalls noch ein dritter Kandidat und gebürtiger Beilsteiner seinen Hut in den Ring geworfen: „Ich möchte Anteil an der Entwicklung meiner Heimat haben. Und als Bürgermeister kannst du dich hinter keinem verstecken.“ Derzeit lebt Kobiela in Wuppertal, wo er als promovierter Physiker am Institut für Klima, Umwelt und Energie arbeitet, doch die Langhansstadt hat ihn nie losgelassen: „Ich verbringe schon jetzt viel Zeit hier und habe ein Netzwerk an Freunden und Familie.“ Die Kandidatur ist für ihn daher auch – aber nicht nur – der Weg zurück nach Hause.