Neuer Kandidat für Marbacher Bürgermeisterwahl Gespannt auf die Resonanz

Marbach - Das Bewerberfeld für die Bürgermeisterwahl in Marbach hat überraschend Zuwachs erhalten. Ruben Hauptfleisch heißt der neue Kandidat. Er gab am Montag bekannt, dem Rathaus seine Unterlagen zustellen zu wollen. Der 39-Jährige wohnt in Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern und will im Februar in seine alte Heimat kommen, um Wahlkampf zu betreiben.