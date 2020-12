Neuer Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Marbach Das vorhandene Potenzial entfalten

Marbach - Mit Andreas Freund hat am Montag ein weiterer Kandidat seine Bewerbungsunterlagen für das Amt des Marbacher Bürgermeisters abgegeben – er ist der Sechste im Bunde. Der 42-Jährige ist parteilos, wohnt in Affalterbach und betreibt in Marbach mit seiner Frau Kerstin das Gästehaus Neckarblick und einen E-Bike-Verleih, in den zuletzt eine christliche Bücherei integriert wurde. Das Haus in der Marktstraße hatten sie vor acht Jahren gekauft und seither umfassend renoviert. Seine Frau arbeitet zudem bei Hainbuch. „Unser Lebensmittelpunkt rückt immer mehr nach Marbach“, sagt Andreas Freund, dessen beide Kinder, zehn und elf Jahre alt, nun auch in der Schillerstadt die weiterführende Schule besuchen.