Neuer Impfnachweis Wie lange ist der digitale Impfpass gültig?

Leichteres Reisen in der EU

Laut der Europäischen Kommission besitzen mehr als eine Million Bürger in der Europäischen Union einen digitalen Impfpass. In acht weiteren Mitgliedstaaten wird das EU-Impfzertifikat bereits vergeben. Bürger, die das Dokument besitzen, sind in der gesamten EU von der Quarantäne- und Testpflicht befreit, falls es die Infektionslage erlaubt.