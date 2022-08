Neuer Film TV-Star Alwara Höfels: Wir können von der Renaissance lernen

Um ein Werk der Renaissance, Botticellis Gemälde "Bildnis einer Dame", geht es auch im Krimi "Der Tod kommt nach Venedig", in dem der TV-Star am Sonnabend um 20.15 Uhr im Ersten zu erleben ist. Höfels spielt darin unter der Regie von Johannes Grieser die Witwe eines Restaurators, der tot in einem Kanal der Lagunenstadt gefunden wird.