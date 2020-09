neuer Eigentümer für Anlage in Beilstein Insolventer Biogasbetrieb reißt Lücke

Die tiefere Ursachen für den Kapitalmangel der Bioenergie seien laut Manuela Branz betriebswirtschaftliche Fehler in der eigentlichen Konzeption gewesen. So sei die Anlage nur mit einem Blockheizkraftwerk betrieben worden. Bei einem Ausfall des Kraftwerkes konnten somit weder Strom noch Wärme produziert werden.Die Insolvenzverwalterin nahm sich vor zwei Wochen des Falls an. Sie beobachtete ein reges Interesse an der Übernahme der Biogasanlage. „Es gab einige potenzielle Käufer.“ Inzwischen sei der Entscheidungsprozess fortgeschritten, das Insolvenzverfahren werde in den nächsten Tagen eröffnet.