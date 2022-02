Neuer Dokumentarfilm von Eric Esser Hat meine Familie eine Nazi-Vergangenheit?

Benningen - In den Printmedien war kürzlich zu lesen: Die Jugend interessiert sich wieder mehr für das Thema NS-Zeit. Entsprechend dürfte also auch der neue Dokumentarfilm von Eric Esser auf Nachfrage stoßen. Der 1975 in Stuttgart geborene Regisseur, der ab seinem fünftem Lebensjahr in Benningen aufgewachsen ist, hat nämlich in der eigenen Familie die Tür zu eben diesem Thema weit aufgestoßen: Mit dem Film „Nestwärme – Mein Opa, der Nationalsozialismus und Ich“ will der Regisseur verdeutlichen, „wie stark doch die damalige Gesellschaft involviert war, obwohl bis in die Gegenwart hinein oft betont werde: „Wir hatten nichts damit zu tun“.