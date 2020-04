Nach dem Abschied von Bastian Remkes war der Posten des Geschäftsführers bei den Bottwartaler Winzern eine Zeit lang verwaist. Nun hat die Genossenschaft einen Nachfolger gefunden: Uwe Ziegler wird das Ruder übernehmen. „Sein Aufgabenfeld umfasst die Organisation und Leitung des operativen Geschäfts in enger Abstimmung mit dem Vorstand. Schwerpunkt seiner Aufgabe wird die strategische und profitable Weiterentwicklung des Betriebes sein“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bottwartaler Winzer. Weiter schreibt die Genossenschaft, dass der 1964 geborene Ziegler seit mehr als 20 Jahren in der Weinbranche tätig sei. Er punkte „mit einem umfangreichen Netzwerk in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Getränke- und Lebensmittelhandel“. Wo sich Ziegler diese Meriten verdient hat und von welchem Unternehmen er nun ins Bottwartal wechselt, wollte Immanuel Gröninger, der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft in der Storchenstadt, auf Nachfrage nicht preisgeben und verwies auf den Arbeitsbeginn von Ziegler am 4. Mai. Man habe mehrere Optionen bei der Remkes-Nachfolge gehabt, betont Gröninger. „Und Uwe Ziegler hat das Anforderungsprofil am besten erfüllt“, sagt er.