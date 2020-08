Neuer Chef beim VfB Von Sawitzki bis Castro – die Kapitäne des VfB Stuttgart

Fünf Länderspiele

Zur Saison 2018/19 wechselte Castro dann zum VfB Stuttgart. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2021. In seiner ersten Spielzeit belegte er mit dem VfB den drittletzten Tabellenplatz in der Bundesliga und verlor die Abstiegsrelegation gegen den 1. FC Union Berlin. In der folgenden Zweitligasaison 2019/20 gelang dem Verein der direkte Wiederaufstieg. Castros fußballerischen Anfänge fanden beim beim Post SV Wuppertal statt. Er absolvierte später fünf Spiele im Dress der deutschen Nationalmannschaft.