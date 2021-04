Neuer Blanc de Noir Zum Frühjahr wartet ein Glas „helle Freude“

Die Weingärtner haben dazu viele, viele schicke Rucksäckle gepackt. Drin sind eine Flasche „Helle Freude“, Landjäger, Wanderbroschüren, Weinknabberle und Traubensaft-Bärchen – also „die optimale Ausrüstung zum Wandern und darüber hinaus“, wie es Matthias Hammer ausdrückt. Erhältlich ist der gefüllte Wanderrucksack zu den üblichen Öffnungszeiten an der Kelter in Marbach und außerdem am Samstag, 1. Mai, von 11 bis 18 Uhr wie auch am Hin- und Weg-Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Dann gibt es auch weiteren Wein sowie Speisen To Go.