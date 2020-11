Neuer Beziehungsstatus Sarah Lombardi hat sich verlobt

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt

Als Walter Kelsch den Grundstein für einen Kantersieg legte

In unseren Legendenspielen des VfB erinnern wir an den höchsten Heimsieg über Eintracht Frankfurt. Im März 1982 trafen Walter Kelsch, Karl Allgöwer und Co. beim 5:2. Vorab sorgte ein Entschluss des Trainers Jürgen Sundermann für Erleichterung.