Neue ZDF-Krimireihe Diese Rechtsmedizinerin hat es drauf

Stuttgart - Der Auftakt zur neuen Samstagskrimireihe im ZDF macht Lust auf mehr: Die Ärztin Theresa Wolff (Nina Gummich) gilt als Koryphäe, hat in Berlin studiert und übernimmt in der alten Heimat Jena die Leitung der Rechtsmedizin. Ihr erster Fall konfrontiert sie mit ihrer Vergangenheit: Taucher entdecken in einem See ein Auto, darin eine weibliche Leiche. Vera Köhler war leitende Oberärztin am Klinikum, ihr Mann, auch Arzt, Theresas Teenagerliebe.