Neue Xbox-Konsolengeneration Was ist von der „Xbox Series X“ zu erwarten?

Die Basis, auf die viel Wert gelegt wird, ist eine „Balance aus Power und Geschwindigkeit“. Microsoft will sich dabei in vielen verschiedenen Gesichtspunkten an den hohen Ansprüchen der Spieler in Sachen Spielgrafik und Prozessorleistung orientieren. Der neue Prozessor stammt demnach aus AMDs neuester Zen-2-Reihe und soll eine viermal höhere Leistung ermöglichen können als bei der Xbox One. Damit sind beispielsweise deutlich komplexere Spielwelten möglich.