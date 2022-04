Neue Wohnhäuser in Winzerhausen Angst um Charakter des Ortskerns

Hinter dem Schuppen wuchern die Disteln, die Türen der Bankfiliale sind längst geschlossen: Mitten im Ortskern von Winzerhausen wartet einen Gebäudekomplex auf seinen Abriss, der einst zu einem der Dreh- und Angelpunkte des Dorfes gehörte: Sonntags ging man in die Kirche um die Ecke, werktags die Kinder in die Schule daneben und die Bauern lieferten in dem Lagerhaus neben der Bank in der Raiffeisenstraße ihre Apfelernte ab, erzählt Reiner Stark. Seiner Familie gehört ein Großteil des Areals hinter der Volksbank, der Rest gehört der Familie von Michael Boltz.