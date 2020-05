Neue Wege nach Großbottwar Abbiegespur wird zum Mammut-Projekt

Als der Gemeinderat sich vor einem Jahr für die vermeintlich große, verkehrssichere Lösung aussprach, hätte Ralf Zimmermann es wohl kaum für möglich gehalten, was folgen würde: Inzwischen ist nicht nur unter anderem ein 50-seitiges Artenschutzgutachten erstellt worden, sondern das Thema drang bis in die höchsten Kreise des Verkehrsministeriums in Stuttgart vor. So gab es ein Gespräch mit dem Ministerialdirektor Uwe Lahl, dem auch der Landtagsabgeordnete Daniel Renkonen als verkehrspolitischer Sprecher der Grünen beiwohnte. Der Grund für diese ungeahnte Entwicklung: Das Regierungspräsidium gab sich mit der vor einem Jahr anvisierten großen Lösung nicht zufrieden, erkannte aber an, dass es die Spur wegen der Brückensanierung unbedingt braucht. Und so wird die Linksabbiegespur andere Ausmaße annehmen, als gedacht. Sprach sich der Gemeinderat vor einem Jahr für eine 90 Meter lange Spur aus, umfasst die Gesamtlänge der Baumaßnahme jetzt 200 Meter. Jürgen Ruoff, Leiter des planenden Verbandsbauamtes in Großbottwar, spricht rückblickend auf die Planung von einer „großen Herausforderung“. Und SPD-Rätin Angelika Maier auf gut Schwäbisch von einem „Saug’schäft“.