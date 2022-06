Neue Vorschrift für Shisha-Tabak Verband warnt vor knappem Angebot

Nicht nur das knappe Angebot am Markt könnte für Shisha-Konsumenten bald zu einer bösen Überraschung werden. Denn es wird deutlich teurer. Im Vergleich zum Jahresende 2021 wird ein Gramm Wasserpfeifentabak nach Schätzung des Branchenverbandes künftig etwa das Doppelte kosten. Das liegt zum einen an einer seit diesem Jahr geltenden Zusatzsteuer und zum anderen an höheren Produktionskosten.