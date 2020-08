Neue Vitrine im Haus der Geschichte Baden-Württemberg Vom Bruder gejagt, im Lager bedroht

Das Haus der Geschichte will die Vielfalt in Baden-Württemberg abbilden

Heute lebt Rzouga Selmi in Heidelberg und kämpft für die Rechte sexueller Minderheiten in einer queeren Geflüchteten­organisation. Auch in Tunesien hatte er sich im Rahmen der Möglichkeiten versucht zu engagieren. Bei einem Konzert eines schwulen Sängers dachte er plötzlich „lass uns etwas riskieren“ – und holte die Regenbogenfahne heraus. Andere Besucher machten es ihm nach. Das Foto verbreitete sich sofort in den sozialen Netzwerken – und landete auch bei Rzouga Selmis Bruder. „Er ist ausgeflippt“, erinnert sich Selmi.

Religiöse Verbände in der arabischen Welt verhindern jegliche Liberalisierung

Durch sein Engagement konnte sich Selmi ein internationales Netzwerk aufbauen, das ihn schließlich ermutigte, das Land für immer zu verlassen. In Tunesien setzen sich zwar queere Organisationen für die Entkriminalisierung von Homosexualität ein, aber religiöse Verbände in der arabischen Welt verhindern jegliche Liberalisierung. Sie liefen natürlich auch jetzt Sturm, als der Rechtsverband Association Shams in den sozialen Netzwerken publik machte, dass Tunesien mit dem Eintrag in die Geburtsurkunde eine gleichgeschlechtliche Ehe für gültig erklärt habe.

Auch wenn das Leben für Rzouga Selmi in Deutschland weniger gefährlich ist, leicht wird es für den homosexuellen Geflüchteten in der neuen Heimat nicht immer sein. Schade, dass die neue Vitrine zwar mehrere Ausweise von Konferenzen zeigt, die Selmi besucht hat, aber man würde doch gern etwas mehr erfahren über das Schicksal dieses mutigen jungen Mannes.