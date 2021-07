Neue Umfrage Grüne und SPD liegen in der Wählergunst gleichauf

Berlin - SPD und Grüne liegen einer aktuellen Insa-Umfrage zufolge in der Wählergunst gleichauf. Nach dem von der „Bild am Sonntag“ veröffentlichten „Sonntagstrend“ kommen beide Parteien auf 17 Prozent. Damit verlieren die Grünen einen Punkt, die SPD hält ihren Wert der Vorwoche. Die Union bleibt bei 28 Prozent. Jeweils einen Punkt zulegen können in dieser Woche die AfD auf elf Prozent und die Linke auf acht Prozent. Die FDP bleibt bei zwölf Prozent.