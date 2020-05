Antikörpertests in Stuttgart Wie lange sind Covid-19-Patienten immun?

Die untersuchten Proben stammen von erkrankten beziehungsweise schwer erkrankten Personen. Diese sollen über die Dauer von insgesamt einem Jahr hinweg in regelmäßigen Abständen auf Antikörper hin untersucht werden. 17 Proben wurden bereits getestet. „Ziel dieser Anfang Mai begonnenen Studie, die am LGA zunächst mit einer kleinen Probenanzahl in Kooperation mit Krankenhäusern startet, ist es, Erkenntnisse über den Zeitpunkt des Auftretens von Antikörpern nach einer SARS-CoV-2-Infektion zu liefern“, sagte der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer. Das Landesgesundheitsamt ist im Regierungspräsidium Stuttgart angesiedelt. Zunächst sollen rund 50 Patienten an der LGA-Antikörperstudie teilnehmen, insgesamt strebe man aber eine höhere Patientenanzahl an, so eine Sprecherin des Regierungspräsidiums – je nach Zahl der Proben aus den Krankenhäusern.