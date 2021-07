Neue Studie aus Großbritannien So können künstliche Süßstoffe krank machen

Zwei Dosen Diät-Limo können reichen

Laut der neuen Studie der Anglia Ruskin Universität bringen die Süßungsmittel die Darmbakterien dazu, sich an bestimmte Zellen in der Darmwand anzuheften, in sie einzudringen und abzutöten. „Diese Veränderungen können dazu führen, dass unsere eigenen Darmbakterien in unseren Darm eindringen und ihn schädigen, was mit Infektionen, Sepsis (Blutvergiftung) und Multiorganversagen in Verbindung gebracht werden kann“, erklärt Chichger. Um die Darmflora zu verändern, reicht laut der Studie die Süßstoffmenge, die in zwei Dosen Diät-Limonade enthalten ist.