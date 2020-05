Neue Studie an Hamstern Welchen Effekt das Tragen von Mundschutz hat

Lungenärzte aus Deutschland halten auch Selbstschutz für wahrscheinlich

Auch die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), der Fachverband von Lungenärzten in Deutschland, weist in einer aktuellen Stellungnahme auf den Schutz durch Masken hin: „Zwar kann ein Mund-Nasen-Schutz die Ansteckung anderer nicht vollständig verhindern, er verringert jedoch die Gefahr, indem er infektiöse Tröpfchen beim Husten oder Niesen abfängt“, sagt der Pneumologe Dominic Dellweg. Diesen Effekt hätten chirurgische Masken aus mehreren Vlies- oder Papierschichten, aber auch einfache Masken aus Stoff. Allerdings hätten normierte OP-Masken die beste Filterleistung und nur einen geringen Luftwiderstand, was das Atmen erleichtert.