Neue Strategie bei Daimler In der Krise setzt Mercedes auf Tradition

Marke Maybach ist unterbewertet

Während ein Teil der unter Zetsche geförderten Baureihen eher an den Rand gedrängt wird, werden andere Marken stärker aktiviert als es unter Zetsche der Fall war. So hält Källenius die Marke Maybach bisher im Konzern für völlig unterbewertet. Sie habe ein riesiges Potenzial, nicht nur in China, wo sie bereits eine starke Position einnehme. Maybach soll künftig für „anspruchsvollen Luxus“ stehen und eine wichtigere Rolle einnehmen. Auch die Geländewagenmarke „G“ soll an Bedeutung gewinnen – als Marke für „Abenteuer, auch Abenteuer in der Stadt“. Die Marke AMG wird für „leistungsorientierten Luxus“ stehen und soll ebenso wie die anderen Untermarken elektrifiziert werden. Zu den Marken im Fokus gehört weiter die Marke EQ, unter der Daimler reine Elektrofahrzeuge verkauft.