Neue Steuer in Marbach Für Kampfhunde wird Extragebühr erhoben

Marbach - Während in den umliegenden Kommunen nach und nach schon Steuern auf Vierbeiner eingeführt wurden, denen ein eher reizbares Naturell nachgesagt wird, ist Marbach bislang in finanzieller Hinsicht eine Art Eldorado für Besitzer von Kampfhunden. Aber nicht mehr lange. Der Verwaltungsausschuss hat dem Gesamtgemeinderat am Donnerstag einstimmig empfohlen, einen Sondertarif für einschlägige Rassen aus der Taufe zu heben, der zum 1. Januar 2022 greifen soll. Von da an sollen Halter jedoch auch für alle anderen Hunde tiefer in die Tasche greifen müssen. Statt 96 Euro wie bislang werden künftig 120 Euro für Beagle, Dackel und Co. fällig, jeder weitere Vierbeiner schlägt mit 240 Euro zu Buche. Momentan müssen dafür 192 Euro an die Stadt überwiesen werden.