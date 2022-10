Neue Staffel "Young Royals": Kronprinz liebt Mitschüler

Berlin - Wenn der Thronfolger einen Jungen liebt: So ließe sich (sehr knapp) die erste Staffel der schwedischen Netflix-Produktion "Young Royals" zusammenfassen. Die Teenie-Serie wurde für den Streamingdienst 2021 zu einem Überraschungshit - nicht nur in der schwulen Community. Am Dienstag (1. November) geht die romantische Liebesgeschichte weiter.