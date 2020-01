Neue Staffel RTL-Dschungelcamp mit Sonja Kirchberger

Bekannt sind jetzt auch die übrigen elf Kandidaten der Dschungelcamp-Show: Darunter sind Danni Büchner, die Witwe des 2018 gestorbenen TV-Auswanderers Jens Büchner (41, "ein Versprechen an meinen Mann"), und die Schauspielerin Sonja Kirchberger (55, "Die Venusfalle"): "Die Menschen reden immer von den Dschungelprüfungen. Die eigentliche Herausforderung sind die Anderen, die man nicht kennt", zitierte der Sender die Schauspielerin. "Auf was man sich da einlässt, auf so engem Raum, finde ich die absolut schwierigste Dschungelprüfung überhaupt."