Neue Single Boygroup BTS will erneut die US-Charts stürmen

Im vergangenen Jahr feierte die Boygroup ihren Durchbruch in den USA. Mit dem Stück "Life Goes On" landete sie den ersten Nummer-eins-Hit in der bis dahin 62-jährigen Geschichte der US-Charts, der "überwiegend im Koreanischen" gesungen wird. "Billboard" veröffentlicht jede Woche die US-Hitparade. Zuvor hatte es BTS dem Magazin zufolge als erste südkoreanische Musikgruppe bereits mit dem englischsprachigen Titel "Dynamite" an die Spitze der US-Charts geschafft. Bei den Grammy Awards im vergangenen März wurden sie in der Kategorie "Beste Popdarbietung eines Duos/einer Gruppe" nominiert, gingen aber leer aus.