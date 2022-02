Neue Serie Sean Penn wird für neue Serie zum Glatzkopf mit Doppelkinn

Glatzköpfig und mit Doppelkinn spielt er in der Serie über den Watergate-Skandal den früheren Justizminister und engen Nixon-Vertrauten John Mitchell. Mit blonder Toupierfrisur verwandelt sich Julia Roberts ("Pretty Woman") in dessen exzentrische Ehefrau Martha Mitchell, die über illegale Machenschaften im Weißen Haus öffentlich plauderte und sich dadurch in Regierungskreisen äußerst unbeliebt machte.