Neue Schulturnhalle für Erdmannhausen Eine Halle mit grandiosem Ausblick

Aber das ist natürlich nicht das eigentliche Plus an der neuen Halle. Die Nutzer seitens der Vereine und vor allem der Schule dürften sich vielmehr darauf freuen, den Bau endlich mit Leben füllen zu dürfen. Vergangenen Freitag war Bauabnahme mit dem Landratsamt, Stand jetzt fehlen nur noch einige Kleinigkeiten sowie die Endreinigung. „Ziel ist es, nach dem Lockdown hier loslegen zu können“, sagt der Kämmerer Eberhard Immel. Die Rektorin der benachbarten Astrid-Lindgren-Schule, Beate Hartmann-Matter, freut sich schon. Besonders angetan hat es ihr das „Motion Center“ in der Ecke der Halle: eine Kletterwand mit herausklappbaren Leitern, Rutsche und Netz. Aus dem Hallenboden können zudem Halterungen für Reckstangen herausgefahren werden. „Da können wir einen tollen Bewegungsparcours machen“, so Hartmann-Matter.