Neue Rektorin für die Grundschule in Rielingshausen Dauer- statt Zwischenlösung

Marbach-Rielingshausen - Kindern entgeht absolut gar nichts. Das weiß wohl kaum jemand so gut wie Birgit Gartner, die seit Herbst 2019 die kommissarische Leitung der Quellen-Grundschule Rielingshausen stemmt: „Ich wurde diesen Morgen direkt gefragt, wieso ich so komisch aussehe.“ Die 56-Jährige war am Mittwoch nämlich schicker als sonst zur Arbeit gekommen – denn nach Schulschluss wurde sie am Nachmittag offiziell als neue Rektorin der Grundschule eingesetzt. Coronabedingt im allerkleinsten Kreis und ganz ohne Rahmenprogramm und Feierlichkeiten, was der Schulrat Markus Klein sehr bedauerte: „Aber wir wollen es auch nicht unter den Teppich fallen lassen, dass jemand Neues da ist.“