Neue Regeln bei der Lotterie Eurojackpot am Dienstag noch nicht geknackt

Der mit mehr als 15 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist bei seiner ersten Ziehung an einem Dienstag am Abend nicht geknackt worden. Keiner der Spieler hatte nach Veranstalterangaben auf seinem Tippschein die Zahlen 10-15-18-24-39 und die Zusatzzahlen 2-11 angekreuzt. In der Gewinnklasse 2 kam lediglich ein Spieler aus Schweden mit gut 650 000 Euro Gewinn zum Zuge. Damit geht es am Freitag (1. April) bei der nächsten Ziehung um 22 Millionen Euro.