Aller Voraussicht nach werden die neuen Vorschriften frühestens am kommenden Wochenende – also ab dem 15./16. Januar – in Kraft treten. Der Grund: Zur Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse muss zunächst die sogenannte Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung geändert werden.