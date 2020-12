Neue Praxis in Oberstenfeld Hebammen bilden in Oberstenfeld ein Team

Oberstenfeld - Als Einzelkämpferin möchte Ines Pantle nicht weitermachen. Die Hebamme aus Großbottwar ist froh, dass sie mit vier Kolleginnen aus dem Bottwartal demnächst in Oberstenfeld eine Praxis gründen kann. „So können wir uns gemeinsam viel besser organisieren“, erklärt sie – und ist der Gemeinde Oberstenfeld und dem Landkreis Ludwigsburg dankbar für die finanzielle Förderung. „Ohne diese Hilfen könnten wir das nicht machen.“ So aber könne in einem Haus in Oberstenfeld die Hebammenpraxis Bottwartal im Laufe des nächsten Jahres in Betrieb gehen.