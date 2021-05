Neue Polizeistatistik Die Apfelbachgemeinde ist kein Ort für Kriminelle

Vermögens- und Fälschungsdelikte nehmen zu

Im Einzelnen ging die Zahl der Straßenkriminalität von 17 auf zehn Fälle zurück, die der Rauschgiftdelikte von 11 auf zwei, die der sogenannten Rohheitsdelikte – dazu zählen Körperverletzung, Bedrohung und Raub – von 17 auf neun. Angestiegen sind dagegen Vermögens- und Fälschungsdelikte, wozu auch Fälle nicht bezahlter oder nicht gelieferter Ware aus dem Internet gehören. Das heiße jedoch nicht, dass die Betrüger tatsächlich auch in Affalterbach lebten, erklärte Schäfer: „Wenn man den Täter nicht ermitteln kann, wird der Wohnort des Opfers in der Statistik angegeben.“ Zudem gab es einen Fall des Widerstands gegen Polizeibeamte – das war zuletzt 2016 vorgekommen. Es hatte außerdem zwei Wohnungseinbrüche und einen Einbruch in eine Gaststätte gegeben. Einbrüche werden ebenso wie der Aufbruch eines Automaten und ein Ladendiebstahl, bei dem eine Waffe mitgeführt wurde, als schwerer Diebstahl gelistet. „Die Waffe kann aber auch ein einfaches Taschenmesser sein, das gar nicht benutzt wurde“, erläuterte der Bezirksleiter Joachim Schäfer. Die Fälle würden in der Statistik allerdings nicht so detailliert aufgeführt.