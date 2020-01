Neue Pläne für Silvester in Marbach Stadt will mit zentralem Feuerwerk Zeichen setzen

Marbach - Jahr für Jahr rufen Umweltschutzorganisationen dazu auf, sich an Silvester mit dem Böllern einzubremsen. Jahr für Jahr ist der Effekt der Kampagnen überschaubar: Es wird nach wie vor geknallt, was das Zeug hält. So auch in Marbach, wo es in den Internetforen vor allem Kritik daran gab, dass in ökologisch sensiblen Bereichen wie unterhalb des Schiller-Nationalmuseums Raketen in die Luft gingen und der Müll dann liegen blieb. Dagegen möchte die Stadt nun vorgehen. Es gibt die Überlegung, ein zentrales Feuerwerk abzuhalten, um so zu erreichen, dass weniger individuell geböllert wird. In trockenen Tüchern ist das Ganze noch nicht. Aber die Mitglieder im Verwaltungsausschuss zeigten sich am Donnerstagmittag tendenziell angetan von dem Ansatz.