Neue Pläne für das Marbacher Volksbank-Gelände Räte sehen Chancen für Stadt auf Volksbank-Gelände

In der Diskussion steht die Schaffung eines Wohn- und Geschäftshauses. Weitere Parkmöglichkeiten sind ebenso vorstellbar. Außerdem könnte bei einer entsprechenden Gestaltung eine attraktive Verbindung zur Innenstadt kreiert werden. Letzteres und die Aussicht auf neuen Wohnraum ohne zusätzlichen Flächenverbrauch gefiel auch Hendrik Lüdke von Puls. Was ihm weniger schmeckte, war der Umstand, als Sanierungsziel die Reduzierung des Stellplatzdefizits zu verankern. Schließlich herrsche in Marbach kein Mangel an Parkplätzen. Außerdem sah es Lüdke kritisch, dass die Machbarkeitsstudie von der Stadt kofinanziert werden soll. „Es muss für die Volksbank reichen, wenn wir deren Neubau ins Sanierungsgebiet mit aufnehmen. Das ist Vorteil genug“, meinte er.