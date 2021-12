Parteitag in Berlin Wie die SPD ein „sozialdemokratisches Jahrzehnt“ einleiten will

Erste Ideen für die Eigenständigkeit

Die eigenen Akzente, die die Partei jenseits des Ampel-Koalitionsvertrags in den nächsten Jahren setzen will, deuteten sich auf der Versammlung drei Tage nach der Kanzlerwahl trotzdem schon an. Um „ein sozialdemokratisches Jahrzehnt“ einzuläuten, kündigte Klingbeil an, die Partei internationaler ausrichten und die entsprechenden Dachorganisationen stärken zu wollen. Kühnert will die Migrationsdebatte „offensiv“ angehen, weil zum Erhalt des wirtschaftlichen Wohlstands Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden müssen, dies aber auch mit „kulturellen Fragen und Verwerfungen“ verbunden sein werde, auf die die SPD eine Antwort geben müsse. Bei der Bürgerversicherung, die es erneut nicht in einen Koalitionsvertrag geschafft hat, sollten die Gesundheits- und Finanzpolitiker der Partei „klären, was wir wirklich damit meinen“.