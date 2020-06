Neue Neckarbrücke für Benningen Ein Meilenstein in der Geschichte der Umgehungsstraße

Campingstühle, Picknickdecken oder gleich ein Motorboot – das Neckarufer ist am Samstagmorgen der Anziehungspunkt in Benningen gewesen. Aber nicht etwa, weil dort Abkühlung geboten war, sondern wegen dem „Blauen Wunder“ der Gemeinde, wie es Bürgermeister Klaus Warthon ausdrückte. Gegen 10.30 Uhr hatte sich dort nämlich ein Schwimmkran in Bewegung gesetzt, um das entsprechend farblich gestaltete letzte noch fehlende Mittelstück der neuen Neckarbrücke einzusetzen. Der Fluss musste dafür den gesamten Tag über für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Der Brückenneubau ist ein wesentlicher Teil der entstehenden Ortsumfahrung, die bis Anfang 2022 für Autos, Lastwagen und Co. freigegeben werden soll.