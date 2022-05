Neue Nato-Spitze Der unentbehrliche Nato-Kommandeur

Dabei ist er sich nicht zu schade, sich sich auch in Details wie die unterschiedlichen Spurweiten der Eisenbahnen in Osteuropa oder die grenzüberschreitende Nachschubbürokratie einzuarbeiten. „Wir probieren Lösungen aus und gehen dabei schnell und methodisch vor“, meinte er in einem Interview. So konnte er europaweit ein hilfreiches Netz an Kontakten aufbauen. Beim Nato-Gipfel Ende Juni in Madrid erwartet ihn zudem ein neues „strategisches Konzept“ der Allianz, in dem es zum ersten Mal auch um China geht.