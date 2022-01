Neue Musikreihe Betreutes Plattenhören im High Fidelity

Stuttgart - Seit gut einem halben Jahr weiß man in Stuttgart, dass man im High Fidelity in der Altstadt ausgezeichnete Weine trinken, köstliche peruanische Sandwiches, die Sánguches, schnabulieren und auf hochwertigste Weise Musik genießen kann. Insbesondere der letzte Aspekt wird jetzt ausgebaut: Ab sofort wird ein Teil des Ladens jeden Dienstag zwischen 19 und 21 Uhr zur „Listening Experience“, einer Reihe, bei der ausgewählte Gäste zwei Stunden lang das musikalische Programm kuratieren und kommentieren. Zur Premiere an diesem Dienstag, 25. Januar, lädt ein alter Hase aus dem Stuttgarter Musikgeschäft: Michael „Pauki“ Paukner vonSecond Hand Records. Sein Motto: „Sixties Jazz under the influence of Psych, Beat & Rock“.