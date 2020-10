Neue Musik-Reihe startet in Marbach Kultur und Marktgang im Einklang

In Zeiten der Corona-Pandemie habe man sich überlegt, so Willberg, wie ein Format aussehen könnte, das so flexibel ist, um auf mögliche weitere Einschränkungen zu reagieren und dennoch so etwas wie einen Konzertcharakter besäße. „In Heilbronn und Ludwigsburg gibt es schon solche Marktmusik-Reihen“, erklärt Willberg. Und das niederschwellige Angebot wird von den Menschen dort gut angenommen. „Es ist ein schönes Format über den Gottesdienst und große Konzerte hinaus, das beispielsweise in Ludwigsburg seit 20 Jahren super erfolgreich läuft.“