Neue „Let’s Dance“-Staffel Diese Kandidaten sind dabei

Die RTL-Show „Let’s Dance“ hat sich den Ruf erarbeitet, Prominente mal in einem anderen, durchaus angenehmen Licht zu zeigen. Deswegen sagen auch viele eine Teilnahme zu, die man in anderen, weniger schmeichelhaften Formaten wie etwa dem „Dschungelcamp“ vergeblich sucht. So wild wie in diesem Jahr war die Mischung auf dem Parkett allerdings noch nie. Über verschlungene Umwege ist sogar das Oval Office im Weißen Haus involviert.